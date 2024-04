E c'è chi vede La Penna addirittura da 7 in pagella: "Sfida spigolosa e nervosa, la gestisce bene"

La prova dell'arbitro Federico La Penna in Atalanta-Fiorentina? Per molti è stata insufficiente (o gravemente insufficiente) con diverse zone d'ombra. Ma per qualcuno è stata pressoché perfetta.

“Gestisce bene la sfida”

Su Tuttosport il direttore di gara si prende un bel 7 in pagella con questa motivazione: “C’è il pestone di Koopmeiners su Beltran nell’azione del gol annullato a Scamacca (via Var), giusto il rosso a Milenkovic. Sfida spigolosa e nervosa, la gestisce bene”.

Nessun riferimento agli episodi più importanti

Piccolo particolare iniziale, il pestone lo vede il Var non lui come viene anche scritto nel commento e già questo rende la sua prestazione già meno perfetta. Ma sulla buona gestione c'è molto, molto da ridire. Poi non si fa riferimento nemmeno ad uno degli episodi controversi che ci sono stati.