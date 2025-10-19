Mirkovic: "Vlahovic alla Fiorentina sembrava poter andare lontanissimo e aveva iniziato bene anche a Torino. Non è solo colpa sua"

Su Dusan Vlahovic si interrogano ancora a Torino, dove è stato interpellato da Tuttosport l'ex bianconero e oggi ct ad interim della Serbia, Zoran Mirkovic.

"Alla Fiorentina sembrava poter andare lontanissimo? Credo che si debba comunque dire che Vlahovic ha iniziato in modo positivo la sua avventura in bianconero, giocando i primi sei mesi molto bene. Successivamente però la Juventus non è che abbia conquistato molti successi. Quindi posso capire che qualcuno potesse aspettarsi di più da Dusan, però anche gli altri sarebbero dovuti essere più bravi…".