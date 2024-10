L'ex attaccante della Fiorentina Ezio Sella, cresciuto nelle giovanili della Roma, ha parlato a Radio Bruno per analizzare la situazione in casa giallorossa in attesa della sfida del Franchi tra le due squadre per poi esprimersi anche sulla squadra gigliata.

‘C’è contestazione a Roma, la squadra giallorossa fatica tanto a segnare'

“È un periodo delicato per la Roma, c'è contestazione, la piazza è calda e difficile. Con la Dinamo Kiev la partita è stata nervosa, i calciatori erano bloccati. La prestazione c'è stata, anche se la Roma fatica tanto a creare occasioni da gol. In difesa la squadra di Juric stata poco sollecitata dagli ucraini, che sono di livello ampiamente inferiore e difficilmente potevano impensierire la Roma. Il problema della piazza è che ci si entusiasma troppo per cose poco importanti e ci si deprime in maniera incredibile in ogni difficoltà. L'esonero di De Rossi è stato totalmente insensato, dopo avergli fatto firmare 4 anni di contratto: una mossa sbagliata. Anche la scelta di Ghisolfi, dirigente che non aveva mai lavorato in Italia, come direttore sportivo, fa discutere, un'altra pecca della società, che è molto poco presente e ci mette tanto del suo”.

‘Palladino sta trovando la quadratura e se arrivano anche i risultati…’

‘È una partita che può essere determinante per il campionato, anche se è molto presto. Allo scontro arriva una Fiorentina che inizia a trovare equilibrio, ad essere squadra e che trova anche il gol. Palladino le sta dando una quadratura e solidità difensiva e sta trovando la strada giusta. Colpani vuole affermarsi ad un certo livello dopo il Monza, sta cercando il salto di qualità dopo la lotta per non retrocedere. Se arrivano anche i risultati c’è entusiasmo e si prende consapevolezza delle proprie potenzialità. La Fiorentina ha poi fatto un buon acquisto con Bove".