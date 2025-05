La stagione della Fiorentina ha subito una brusca frenata in quel del ‘Penzo’. Dopo l'eliminazione dello scorso giovedì contro il Betis, l'ultima speranza era rimasta la classifica di Serie A, cercando di raccogliere quanti più punti possibili per l'obiettivo Europa. Ebbene, la sconfitta a Venezia ha raffreddato gli animi e di fatto spento le speranze. Non quelle salvezza per gli arancioneroverdi.

Il direttore del Venezia Andrea Rogg ha espresso la felicità del successo contro la Fiorentina, intervenuto a Tuttomercatoweb.com ribadendo l'impegno nella salvezza: “Cercheremo di dare il massimo. Come d'altronde abbiamo sempre fatto. Avanti tutta con Di Francesco? Ovviamente”.