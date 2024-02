Astinenza da Kouame agli sgoccioli: la Fiorentina è pronta a rimettere nel motore un cavallo da... 1 gol e 1 assist

Quella di oggi ad Empoli dovrebbe essere l'ultima assenza forzata di Christian Kouame, impegnato fino all'ultimo secondo possibile in Coppa d'Africa. Il jolly offensivo di Italiano sarebbe stato certamente utilizzato in questo mese e mezzo, visto lo status dei compagni. Ben diverso però il discorso a livello di impatto: sì l'ivoriano resta simpatico perché per movenze, linguaggio del corpo, forse anche espressione del volto si fa preferire ai competitor.

Ma a freddi numeri, con la Coppa d'Africa, la Fiorentina ha perso una dote da 1 gol e 1 assist in 22 partite stagionali. Perfino un po' peggio dell'anno scorso quando Kouame chiuse con 5 gol e 9 assist in 43 presenze. Positivo insomma per le rotazioni ma quel che recupera Italiano non è propriamente il game changer di cui ci sarebbe tanto bisogno.