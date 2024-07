L'ex calciatore e ora procuratore Oscar Damiani ha parlato a Lady Radio esprimendosi su due piste del mercato della Fiorentina, quelle che portano a Moise Kean e a Nicolò Zaniolo.

‘Firenze perfetta per rilanciare Kean’

“Kean ha qualità atletiche e tecniche importanti, non sempre è riuscito a dimostrare tutto il valore. Firenze ambiente ideale per rilanciarlo. Un ragazzo molto interessante, deve fare molto di più di quanto finora ma ha le qualità per farlo. A volte è questione di maturità mentale, di trovare l’ambiente giusto. Ha fatto belle partite ma gli è mancata continuità”.

‘È in arrivo un mercato in cui servirà molta fantasia’

“Kean con Zaniolo? I dirigenti viola sono bravi e se si orientano su questi due profili avranno fatto le loro valutazioni. Sono personalità non facili e la loro carriera lo dice, ma sono dell’avviso che se dai fiducia ad una persona magari vieni ripagato. Quando parla Corvino mi metto sull’attenti, ha grande esperienza ed è sempre molto giusto nelle sue considerazioni. È in arrivo una sessione di mercato in cui servirà molta fantasia, le società sono indebitate”.