Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio, spaziando su vari temi di casa viola, dai singoli della rosa di Raffaele Palladino fino al prossimo calciomercato.

“Nubi all'orizzonte sulla Fiorentina? La Juventus non fa tremare i polsi, anche se sono bravi. La presenza di tanti stranieri fa sì che non parliamo più di una gara che impressiona più di tanto sul piano mentale, quindi non firmo per il pareggio e non andrei a Torino per limitare i danni. Il Venezia stava per vincere in casa dei bianconeri. Penso che giocherà Sottil. Beltran sta andando benino. C'è qualche problema attorno a Gudmundsson? Si è parlato di paragoni con Hamrin dopo 3 gol segnati di cui due su rigore, serve calma”.

Sulla partita di domenica: "La Fiorentina deve andare all'Allianz Stadium per cercare il gol e fare la propria manovra. Le ultime due partite storte della Fiorentina devono essere un incentivo per rifarsi. La squadra di Palladino è una bestiaccia per la Juventus, e la partita è sentita anche da loro. Ricordiamo che la squadra ha perso solo 3 partite su 16 finora. Per domenica mi preoccupa molto più Vlahovic di Gonzalez. La Juventus ha fatto un favore alla Fiorentina a prenderlo per quei soldi.

Sui singoli: “Il percorso finora è molto coerente, la squadra è quinta per merito. Kean finora ha avuto buio e stelle per meriti e demeriti propri. La testa scatta quando si fa bene, e Firenze lo ama. Lui è un generoso ed ha potenziale da un gol a partita, ha il gol nel DNA, le reti fallite aiutano a crescere. Su Colpani metto la mia faccia ancora, quando ci sarà bisogno di lui il calciatore risponderà e lo farà in un ruolo in cui può fare la differenza”.