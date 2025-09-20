Castrovilli: "Il Palermo è una squadra forte ma non superiore al Bari. Anche a Firenze.."

Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Palermo, l’ex centrocampista di Fiorentina e Lazio Gaetano Castrovilli, attualmente un giocatore del Bari, ha commentato la prestazione della sua squadra provando anche a far luce sulle sue condizioni fisiche. Questo un estratto delle sue dichiarazioni a TuttoBari.com:

“Penso che siamo una squadra forte, non penso che il Palermo sia superiore. Tanto dipende dalla testa: una vittoria, una scintilla per far sì che questa squadra faccia il suo percorso. Spero che sabato il pubblico ci dia una bella spinta”.

“Adesso sto meglio, ma sono ancora all'80%”

L’ex viola ha anche fatto luce sul suo ruolo in campo: “Fisicamente sto bene. Ma per prima metto sempre la squadra, voglio dare una grande mano. Spero di iniziare a fare molto di più, ora sono all’80%. Sono convinto che faremo bene. Il trequartista l’ho fatto a Firenze, dove spesso mi sono trovato a giocare dietro le punte, e anche a Cremona. Un ruolo che ho già ricoperto”.

“Adesso dobbiamo reagire: ogni mio compagno è fondamentale”

Ha poi concluso: “Ci sta che prendi gol, ma l'importante è reagire. Dopo il gol subito ci siamo un pò adagiati, dobbiamo migliorare questa cosa. Ogni mio compagno è fondamentale per la squadra, che sia titolare o meno”.