La Fiorentina in pole per Zaniolo, adesso Commisso deve decidere se passare dai sondaggi ai fatti: i dettagli

Come riporta calciomercato.com, nei sogni di Nicolò Zaniolo c'è un top club di Serie A per ritrovare fiducia, minuti e un ruolo da protagonista anche in Europa. La squadra che, secondo il portale ha mostrato un interesse concreto per Zaniolo é la Fiorentina.

I contatti ci sono stati dei contatti e l'apertura della trattativa è possibile. Il club viola vorrebbe acquistare il classe 1999 in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato a determinati obiettivi. Il Galatasaray, forte di un contratto in scadenza nel 2027, vorrebbe monetizzare il più possibile fin da subito ma non esclude la possibilità di ammortizzare i costi a bilancio.

Da sondaggio a fase operativa, adesso Commisso deve decidere se affondare il colpo o tirarsi indietro. Il vantaggio ce lo ha la viola, che si è mossa per prima.