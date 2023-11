Colpo di scena Biraghi: Spalletti lo chiama. Ma c'è un cambio di programma per il capitano della Fiorentina

Novità importanti per il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi. L'esterno sinistro viola, al pari di Manuel Lazzari della Lazio, è stato convocato dal selezionatore della Nazionale, Luciano Spalletti.

Cambio di programma

Il primo avrebbe dovuto già prendere parte alla sessione di allenamento mattutina, ma c'è stato un cambio di programma. Il secondo si è messo in viaggio per Firenze e il suo arrivo è atteso per la mattinata.

Al posto di Cambiaso

Biraghi, che non era stato chiamato in un primo momento, dovrebbe prendere il posto di Andrea Cambiaso, che si è presentato a Coverciano in non perfette condizioni fisiche.