Domani arriva il Legia: Fiorentina Primavera a caccia della rimonta in Youth League. Ecco il 'sostituto' di Galloppa

La Fiorentina Primavera dovrà fare a meno della sua guida per la sfida di ritorno di Youth League, prevista per domani contro il Legia Varsavia al Viola Park: Daniele Galloppa è passato al momento al timone della prima squadra, dopo l'esonero di Stefano Pioli.

C'è Capparella

La squadra viola, dopo la sconfitta per 4-1 in terra polacca, è chiamata a tentare una complicata rimonta per proseguire nel torneo e lo farà con Marco Capparella in panchina. Il tecnico dell'Under 18 guiderà i ragazzi gigliati, a caccia dell'impresa.

Ma non finisce qui (?)

Galloppa potrebbe essere alla guida della Fiorentina anche nel prossimo fine settimana, per la sfida di Marassi contro il Genoa, cruciale scontro salvezza. Pertanto, la Primavera viola potrebbe aver bisogno di Capparella anche per la trasferta di Frosinone di domenica prossima.