L'allenatore dello Shabab Al-Ahli ed ex Fiorentina Paulo Sousa ha parlato a Sportitalia, ricordando anche i tempi trascorsi in viola: “Vedere e sentire le sensazioni della gente a Firenze, quando eravamo riusciti a ottenere il primo posto in classifica, fu qualcosa di straordinario. Anche lì ho trovato tifosi pazzeschi, come a Salerno. La gente della Fiorentina ha un grande romanticismo, è un pubblico acculturato e innamorato del bel gioco. Mi sono identificato in loro, ho tanti bei ricordi”.

Sulla Juventus, invece: “Difficile vincere in un grande club? Non direi, credo sia invece molto più facile farlo all Juve. Ha storia, tradizione, livelli altissimi… Molto facile fare bene. Chiamate in Italia? Io sono un allenatore che vuole continuare a vincere. Ma in generale voglio squadre con la mia stessa mentalità”.