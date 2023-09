Shpilevsky: "Kokorin è un grande rinforzo per noi ed è in perfetta forma. Ho visto le sue partite con la Fiorentina e..."

L'allenatore dell'Aris Limassol, Alexey Shpilevsky, è estremamente contento per il ritorno alla sua squadra dell'attaccante, proveniente dalla Fiorentina, Aleksandr Kokorin.

Il tecnico biancoverde si è espresso in questi termini, parlando con Match TV: “Sono estremamente felice che Sasha sia ritornato, per noi questo è un grande rinforzo. Riuscirà a ripetere quanto fatto la scorsa stagione, al cento per cento".

E poi: “Sasha è in perfetta forma, ho visto tutte le sue partite con la Fiorentina. Sono sicuro che sia motivato e possa già giocare le nostre prossime partite in campionato e in Europa League”.