Gattuso: "Difficilmente Kean poteva recuperare per Israele. Vi spiego la scelta sulle due punte"

In conferenza stampa ha parlato Gennaro Gattuso, allenatore della Nazionale Italiana, in vista della partita contro Israele di domani a Udine. Tra le sue parole anche un accenno all'infortunio di Kean, attaccante della Fiorentina rientrato stamani a Firenze.

Le parole di Kean

“Moise difficilmente poteva recuperare eppure anche oggi è andato via solo dopo aver pranzato con la squadra. Ora abbiamo altri calciatori in cui crediamo fortemente, la gestione è questa qui”.

Sui due attaccanti

"lo avevo solo il dubbio sul riuscire o meno a reggere i due attaccanti e devo dire che sono contento per il lavoro che stanno facendo. Rincorrono l'avversario, scalano costantemente e vanno sugli esterni. Fanno grande volume. La mia preoccupazione più grande era riuscire a supportarli e loro si sono fatti trovare pronti. Pio ha numeri incredibili, non solo Retegui. La scelta dei due attaccanti era dettata dal fatto che dovevamo fare gol: l'abbiamo studiata ed è venuta fuori per questo motivo qui. C'è una logica, c'è dietro un lavoro col mio staff, Anche il momento ci ha portato a fare una scelta cosi".