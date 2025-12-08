Il giornalista del Corriere della Sera e tifoso viola Alessandro Bocci ha parlato al Pentasport di Radio Bruno, tornando sull'operato di Vanoli e sul gruppo squadra.

Sulle risposte dal campo

“Quando la Fiorentina ha preso Vanoli, l'ho trovata una scelta giustissima, anche se avrei preferito un Thiago Motta, o comunque mi aspettavo qualcosa di più: il pareggio con la Juve mi aveva ridato speranza, ma giovedì con l'AEK l'ho ripersa tutta, non si può giocare così. Quando tu hai mollato una competizione, la Conference, vuol dire che non hai nessuna dignità per te stesso. Mandare via Vanoli? Sicuramente è a rischio. Apprezzo il coraggio di Goretti che è andato in sala stampa a dire le cose come stanno, ma se tu annunci ‘provvedimenti drastici’ e poi gli dai un giorno libero, ci capiamo poco: stiamo parlando di professionisti lautamente pagati che giocano coi sentimenti dei tifosi, e si devono comportare in modo esemplare, e chi non può farlo che stia in panchina”.

Su De Gea

“De Gea è sempre stato carente nelle uscite, poi il suo rendimento è in calo come per tutti i giocatori della Fiorentina. Giovedì gli farei tirare il fiato e farei giocare Martinelli, per poi rimettere lo spagnolo col Verona. E in ogni caso, anche se a Sassuolo non ha fatto bene, non è certo lui il problema principale della Fiorentina”.