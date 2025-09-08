Graffiedi: "Kean è più convinto e consapevole dei propri mezzi. Pioli? Credo molto nelle sue potenzialità"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mattia Graffiedi, allenatore del Progresso ed ex attaccante, fra le tante, di Napoli e Fiorentina. Graffiedi ha parlato di Moise Kean, bomber viola, impegnato stasera con la maglia della Nazionale contro Israele:

“Kean lo vedo più convinto e consapevole”

“Kean sta confermando quanto di buono aveva iniziato a mostrare l’anno scorso. È partito forte, bene anche in Nazionale, l’ho visto molto attivo, più convinto, con maggiore fiducia nei propri mezzi. Ha acquisito consapevolezza, è sicuramente un giocatore da tenere d’occhio per la retroguardia del Napoli. Un bene per la Fiorentina ma anche un patrimonio per la nostra Nazionale".

“Sarà una gara affascinante”

“Quanto al Napoli, l’assenza di Rrahmani pesa, poiché si tratta di un difensore importante e Conte aveva già in mente tutti i piani con lui. Sarà una partita complicata ma affascinante, anche perché la Fiorentina ha avuto un inizio non brillante, ma credo molto nelle potenzialità di Stefano Pioli: saprà tirare fuori il meglio dai suoi”.

“Attenzione ai Viola”

"E forse proprio contro il Napoli potrebbe arrivare la reazione della Fiorentina. È chiaro che siamo solo all’inizio, ma ad oggi vedo la squadra di Conte con qualcosa in più rispetto a tutte le altre. Lo ha dimostrato con gli acquisti a centrocampo, dove De Bruyne ha apportato spessore e qualità. A mio avviso il Napoli potrà togliersi soddisfazioni anche in Champions League”.