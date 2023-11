Il tecnico del Milan Stefano Pioli è tornato a parlare a MilanTV della vittoria contro la Fiorentina per 1-0: “Nel primo tempo contro la Fiorentina abbiamo lavorato bene in entrambi le fasi, nel secondo tempo invece ci siamo riusciti meno bene”.

E sull’atteggiamento difensivo dei rossoneri contro viola aggiunge: “Ritengo che questo sia l’aspetto più positivo di tutta la partita: ultimamente non eravamo mai stati così intensi in difesa. Abbiamo giocato la partita giusta per il nostro momento, affrontando una squadra di livello e abbiamo fatto una buona partita”.