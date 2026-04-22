Dopo il pareggio con la Fiorentina il Lecce va in ritiro, ma a Verona dovrà fare fare i conti con due assenze pesanti

Dopo il pareggio con la Fiorentina il Lecce è andato in ritiro per preparare al meglio la prossima sfida sul campo dell'Hellas Verona, alla quale seguirà quella contro il Pisa. Due partite in cui, inevitabilmente, la squadra di Eusebio Di Francesco dovrà fare bottino pieno per provare ad allungare sulla Cremonese nella lotta salvezza.

Due assenze pesanti

Come riporta TMW, al momento nel ritiro di Bussolengo l'unico a non essere sceso in campo per gli allenamenti è Lameck Banda, reduce da un problema fisico rimediato nel finale della gara con la Fiorentina. Per lui continua un percorso di lavoro differenziato e la sua presenza è in dubbio per la partita di Verona, nella quale mancherà anche lo squalificato Tiago Gabriel.