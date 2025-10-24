Termina anche l'ultima sfida interrotta ieri: aggiornata definitivamente la CLASSIFICA di Conference League

La seconda giornata di Conference League è terminata… oggi. La Fiorentina ha giocato e ha vinto ieri, come tutte le altre partite che si sono disputate tra le 18:45 e le 21:00. Ma una non era stata completata.

La seconda giornata di Conference è ufficialmente terminata

Ieri Rijeka-Sparta Praga è stata sospesa dopo undici minuti, interrotta per circa un'ora e poi definitivamente abbandonata dopo un ultimo tentativo: il campo era impraticabile a causa di un violento nubifragio abbattuto su Fiume. Oggi pomeriggio è stato completato il match, con il Rijeka che ha vinto 1-0 e ha conquistato i primi tre punti. Possiamo dunque aggiornare definitivamente la classifica dopo due gare di league phase.

La NUOVA CLASSIFICA di Conference League: Fiorentina 6, AEK Larnaca 6, Celje 6, Losanna 6, Samsunspor 6, Mainz 6, Rayo Vallecano 4, Rakow 4, Strasburgo 4, Jagiellonia 4, Noah 4, AEK Atene 3, Zrinjski Mostar 3, Lech Poznan 3, Sparta Praga 3, Crystal Palace 3, Shakhtar Donetsk 3, Legia Varsavia 3, Rijeka 3, Shkendija 3, AZ 3, Lincoln Red Imps 3, Drita 2, Hacken 2, KuPS 2, Omonia Nicosia 1, Shelbourne 1, Sigma Olomuc 1, U. Craiova 1, Breidablik 1, Slovan Bratislava 0, Hamrun Spartans 0, Shamrock Rovers 0, Dinamo Kiev 0, Rapid Vienna 0, Aberdeen 0.