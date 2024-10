Su Lady Radio l'ex difensore viola Celeste Pin ha commentato la partita che vedrà la Fiorentina impegnata in Liguria contro il Genoa stasera, soffermandosi sull'importanza di approcciare bene la gara, ma non solo.

‘La Fiorentina dovrà cercare di imporsi fin da subito, la partita in tal caso può diventare facile’

"Le partite contro squadre in posizioni di classifica delicata come oggi il Genoa sono sempre da approcciare con cura e da interpretare bene. La gara non è facile ma può diventarlo, perché la squadra ligure non sta riuscendo ad esprimersi. Ci sono situazioni che possono far indirizzare la gara verso la Fiorentina, che avrà una grande opportunità e dovrà cercare di imporsi fin da subito. Kean e De Gea sono i due cardini della Fiorentina, ma non bisogna piangersi addosso, Palladino troverà le soluzioni e in attacco saprà anche disegnare qualcosa di diverso".

‘Per Palladino sarà importante riuscire ad ottenere il meglio da tutti i giocatori viola’

“In questo momento rispondono bene anche i calciatori che entrano dalla panchina. Per la prima volta Sottil ha soddisfatto tutti perchè contro la Roma è entrato in campo con l'atteggiamento giusto, dando un contributo e un segnale importante all'allenatore per metterlo in difficoltà nelle scelte. Se Martinez Quarta oggi giocherà vorrà dimostrare al tecnico che ha sbagliato a tenerlo fuori. Palladino dovrà mettere in campo chi dà maggiori garanzie ma in funzione del gruppo di giocatori a disposizione, per riuscire ad ottenere il meglio da tutti…questo può essere il segreto della stagione della Fiorentina”.