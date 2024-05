Arriva una bella ufficialità per i tifosi della Fiorentina che non potranno andare ad Atene per la finale di Conference. L'annuncio di Tv8

Arriva una bella notizia per i tifosi della Fiorentina che non saranno ad Atene per la finale contro l'Olympiakos. L’emittente televisiva Tv8 ha annunciato sui propri canali ufficiali che la finale di Conference League, in data 29 maggio, sarà visibile in chiaro come avvenne per la finale di Praga dell'anno scorso.

Ecco il post pubblicato sul profilo X di Tv8: