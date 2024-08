La Fiorentina prova il doppio colpo al Boca con Medina ma da Buenos Aires arriva un altro 'No'

La Fiorentina sta provando a trovare una soluzione per il suo centrocampo rivolgendosi ancora una volta in Argentina e al Boca Juniors: sul piatto c'è Cristian Medina, classe 2002, cercato anche dal Fenerbahce. Secondo Espn però la prima offerta della società viola da circa 14 milioni di dollari è stata rifiutata, possibile però che ci sia un rilancio per l'argentino.

Dal Boca la Fiorentina ha già prenotato Valentini, che però per il momento resta bloccato in patria perché il club di Buenos Aires non ha accettato la proposta viola per farlo partire subito.