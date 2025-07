Gosens lancia un progetto speciale per i bambini meno fortunati: "Voglio restituire qualcosa alla mia città natale"

Robin Gosens è da sempre molto attento a questioni extra-calcistiche. Da tempo è noto la sua passione per la psicologia e la sua volontà di aiutare gli altri calciatori in questo ambito troppo spesso sottovalutato.

L'iniziativa del calciatore viola

Il terzino tedesco però si è reso protagonista anche di un'altra lodevole iniziativa. Con la propria fondazione “Träumen lohnt sich“ (”sognare vale la pena"), gestita assieme alla moglie Rabea, il calciatore ha deciso di costruire un nuovo parco giochi nel bosco di Emmerich-Elten, suo paese di origine. Con la loro fondazione no-profit, la coppia Gosens si impegna ad aiutare bambini e ragazzi, in particolare quelli che sono svantaggiati fisicamente, mentalmente o socialmente. Il nuovo parco giochi nel bosco intende promuovere l'attività fisica, il senso di comunità e la scoperta della natura.

Le parole di Gosens

"Voglio restituire qualcosa alla mia città natale - afferma Robin Gosens - Giocare all'aria aperta può essere emozionante quanto qualsiasi smartphone. Ciò che è ancora più importante per me è che lo spazio sia sicuro, sostenibile e facile da usare per tutti i bambini".