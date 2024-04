“Il destino è strano, il destino è così. Proprio con la tua squadra del cuore. Questo gol lo dedico a te amico mio, che da quando te ne sei andato non c’è un giorno che non ti pensi”

Il pensiero per Marco

Questo il messaggio scritto sui social dal difensore della Juventus, Federico Gatti, dopo la rete decisiva realizzata contro la Fiorentina. L'"amico mio" in questione è Marco Pezzati, 31 anni di Scandicci, morto nello scorso febbraio in un incidente in Calabria.

Due anni a Verbania

Anche Pezzati era un calciatore e grande tifoso viola, che con Gatti ha condiviso l’esperienza al Verbania. Due anni che hanno segnato il trampolino di lancio del difensore verso il mondo del professionismo.