Rinnegata solo per un turno: la Fiorentina ritorna all'ancora di salvezza del reparto arretrato

Rinnegata solo per un turno in campionato, la difesa a tre torna ad essere l'ancora di salvezza per il reparto difensivo e una delle poche certezze alla quale è legata la Fiorentina di Stefano Pioli.

Mancata una sola volta

Anche in Conference League rivedremo il terzetto arretrato che è mancato solo contro il Como. Una decisione quella che era stata sorprendente e che, tra l'altro, per una ventina di minuti, ovvero fino al ko di Lamptey, aveva dato anche dei buoni risultati.

Il passo indietro però c'era già stato domenica scorsa contro il Pisa, perché c'è comunque bisogno di chiarezza e di una strada da seguire almeno da qualche parte.

Il resto invece…

Il resto invece è come se non ci fosse ancora. Una punta e un trequartista, due punte, due centrocampisti, tre con un regista e chi più ne ha più ne metta, sono tutte alchimie ancora da trovare.