Viti: "Ci siamo detti che ne verremo fuori con l'unione di gruppo. Sapere che Commisso è sempre con noi ci è di aiuto"

A Sky Sport prima della gara di Conference League è intervenuto anche il difensore della Fiorentina Mattia Viti.

"Ci possiamo dare una mano soltanto tra di noi"

Su l'unione di intenti Viti ha commentato: "Ora gli obbiettivi personali devono essere messi da parte, deve uscirne il gruppo, solo tra di noi possiamo darci una mano. Con l'unione ne verremo fuori, questo è quello che ci siamo detti.

"Faremo il possibile anche per il presidente"

Sulle parole del presidente Rocco Commisso ha si è espresso così: "Per noi sapere che il presidente è sempre con noi è di aiuto e conforto, faremo il possibile per lui che è in America con varie problematiche. Giocheremo anche per lui".