La doppietta di un difensore italiano in Europa mancava da tredici anni. Ranieri come... un ex Fiorentina e Juventus

Se non è record, poco ci manca. Con la doppietta di ieri sera, Luca Ranieri è entrato a suo modo nella storia della Fiorentina e delle competizioni UEFA. Infatti erano ben tredici anni che un difensore italiano non realizzava una doppietta in una partita di una competizione europea (senza considerare preliminari e turni precedenti).

Precisamente dal 16 settembre 2010, nella gara di Europa League tra Juventus e Lech Poznan. In quel caso a segnare due gol fu Giorgio Chiellini, non propriamente un difensore dai piedi buoni che però nell'occasione si fece trovare pronto per due volte nell'area avversaria. Tredici anni dopo il testimone di questa particolare statistica lo raccoglie un giocatore della Fiorentina.