Intervenuto in conferenza stampa per le presentazioni ufficiali di Openda e di Zhegrova, il direttore generale della Juventus Damien Comolli ha avuto modo di parlare anche dei due ex viola presenti, uno ormai non pìù, nella rosa bianconera. Questo un estratto delle sue parole su Vlahovic e Nico Gonzalez:

“Voglio ringraziare i calciatori che sono andati via, gli auguriamo il meglio. Abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio rispetto alla situazione economica, pensando anche alle regole Uefa sulla sostenibilità finanziaria. Non siamo diversi da altri club, dobbiamo valutare attentamente le nostre finanze e cercare di creare una rosa particolarmente competitiva. La squadra era già competitiva, abbiamo cercato di rinforzare la rosa e penso che ci siamo riusciti".

“Vlahovic? Ha capacità uniche per la Serie A, volevamo trattenerlo”

Ha anche aggiunto: “Nell’ultima parte della finestra di mercato abbiamo portato a casa questi due giocatori, una cosa che volevamo raggiungere era tenere la spina dorsale della squadra. Non eravamo a nostro agio nel vendere alcuni calciatori che possono avere un ruolo fondamentale per noi, e volevamo che un ruolo del genere potesse averlo chi sarebbe arrivato. Posso dirvi che abbiamo concluso il mercato con successo, ci sentiamo più forti. Abbiamo tenuto i giocatori che volevamo tenere. Un esempio è Dusan Vlahovic, che ha delle capacità uniche per la Serie A come ha già dimostrato”.

“I ritardi sull'arrivo di Openda e Zhegrova? Se solo Gonzalez avesse lasciato Torino prima..”

Un commento sulla trattativa per arrivare ad Openda, influenzata dalla situazione dell’ex viola Nico Gonzalez: “Per quanto riguarda Zhegrova e Openda siamo entusiasti di esser riusciti a prenderli. Io ho potuto ammirare la creatività di Zhegrova l'ho potuta ammirare quando ero presidente del Tolosa ed è esattamente quello che stavamo cercando. Su Openda volevamo le sue qualità di rifinitura e siamo lieti di dare il benvenuto anche lui. Non era desiderio nostro prendere i giocatori all'ultimo giorno, stavamo aspettando di vedere cosa sarebbe successo con Nico all'Atletico, ecco perché ci siamo trovati a muoverci tardi. Sono stati molto pazienti e dediti. Con Lois stavamo parlando da settimane e poi siamo riusciti a finalizzare nelle ultime ore.