De Rossi: "Tutte le partite avranno lo stesso peso: il Cagliari ha vinto con la Fiorentina dopo aver perso qua"

Iniziata da poco la sfida tra Genoa e Bologna, che vede le due rossoblù sfidarsi a Marassi. Nel pre-partita, l'allenatore del Genoa De Rossi ha citato anche i viola per parlare delle zone basse della classifica.

Il commento di De Rossi

“Mancano ancora tante partite, valgono tutte uguale proprio per la vicinanza con le squadre che stanno sopra di noi e quelle che stanno sotto. Abbiamo visto anche il Cagliari: dopo aver perso qui, hanno fatto sei punti contro Juventus e Fiorentina. I punti si possono trovare e noi ne abbiamo bisogno”.

E la Viola osserva

Di fatto, anche la Fiorentina darà un'occhiata a questi novanta minuti per capire se il Grifone guadagnerà ulteriore vantaggio: prima del fischio d'inizio, il divario tra le due squadre era di tre punti.