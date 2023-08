Una novità pesante e appetitosa: ecco perchè in Italia tutti devono tifare per l’ingresso della Fiorentina in Europa

Il nuovo format della Champions League a partire dalla stagione 2024/2025 porterà all’aumento delle squadre coinvolte, che da 32 a un totale di 36 partecipanti alla massima competizione europea per club. Una ghiotta novità che coinvolge anche la Fiorentina, vediamo perchè.



I posti aggiuntivi saranno infatti così suddivisi:

Un posto aggiuntivo per la qualificazione diretta alla prima fase sarà assegnato alla federazione in quinta posizione del Ranking UEFA per nazioni. Un altro per la prima fase verrà assegnato a un campione nazionale estendendo da quattro a cinque il numero di squadre qualificate attraverso i turni di qualificazione del percorso Campioni nei playoff. Infine ecco un posto aggiuntivo nella fase di campionato che sarà riservato alle due federazioni i cui club hanno ottenuto la migliore prestazione collettiva nella stagione precedente nelle competizioni UEFA per club in base al ranking UEFA. Questo posto sarà assegnato al club meglio classificato nel proprio campionato nazionale dopo i club che si sono qualificati direttamente per la Champions.

Il terzo punto è quello che interessa da vicino all’Italia e che coinvolge la Fiorentina, a breve alle prese col decisivo playoff per l’ingresso in Conference League. I viola hanno un totale di 20.000 punti nel ranking UEFA ed occupano il 73esimo posto totale in graduatoria, grazie al percorso della passata stagione in Europa.

Lo scorso anno l’Italia si è collocata al secondo posto dietro all’Inghilterra nel ranking UEFA, e avrebbe potuto beneficiare dello sblocco del posto in Champions League, se la nuova norma fosse già stata operativa. Ecco quindi perchè anche le altre squadre dovranno sperare nell’ingresso in Conference della Fiorentina, essenziale per guadagnare punti che potrebbero fare la differenza nel ranking e permettere l’ingresso della quinta classificata in Serie A.