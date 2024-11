La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera contro la Cremonese: c'è Pongracic! E gioca titolare

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Cremonese-Fiorentina, gara valida per il Campionato Primavera 1.

Mister Daniele Galloppa schiera tra i pali Leonardelli. I terzini sono Trapani e Scuderi, mentre la coppia centrale di difesa è composta da Romani e… Pongracic! Il croato recupera giocando in Primavera. A centrocampo vanno Keita, Harder e Ievoli. Davanti debutto da titolare per Bertolini, insieme a Tarantino e al solito Caprini.

FIORENTINA (4-3-3): Leonardelli; Trapani, Pongracic, Romani, Scuderi; Keita, Harder, Ievoli; Bertolini, Tarantino, Caprini. All.: Galloppa.