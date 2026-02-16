Di Francesco: "La vittoria della Fiorentina non mi ha sorpreso. Avete visto che squadra ha?"
Il portiere del Lecce, Wladimiro Falcone, vede la Fiorentina come una squadra fuori dai giochi salvezza, di livello superiore. Il tecnico dei salentini, Eusebio Di Francesco, vede tutte le squadre da 26 punti in giù in lotta.
“Ci poteva stare”
Anche se non è rimasto sopreso della vittoria dei viola a Como: “Guardate che squadra ha la Fiorentina - ha detto - con 21 punti è molto al di sotto del suo potenziale. La vittoria contro il Como ci poteva stare”.
“La Fiorentina sta giocando bene”
Poi ha ribadito: “E' un risultato che mi aspettavo per come sta giocando la Fiorentina in questo momento".
