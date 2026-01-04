Nicola: "Non abbiamo fatto la partita che volevamo, sapevamo quanto contasse per la Fiorentina. Ci serve il 100% per essere competitivi"

Commento piuttosto sincero da parte di Davide Nicola, tecnico della Cremonese, a Dazn dopo la sconfitta con la Fiorentina:

"La partita deve far capire che noi se siamo anche solo al 90% non basta per essere competitivi, ci serve il 100%. Oggi abbiamo interpretato una difesa di blocco dove non riuscivamo ad esser aggressivi, accettando un po’ di parità numerica su diverse situazioni. Abbiamo sbagliato molti palloni in uscita, abbiamo cercato di costruire superiorità numeriche da dietro ma non l’abbiamo fatto con la velocità e la precisione di altre volte. Ma ci fa anche bene, è giusto gioire dei complimenti ma quando si fanno partite meno qualitative, è giusto riconoscerlo. Non abbiamo fatto la partita che volevamo, fermo restando che si poteva sperare di portare via almeno un punto.

I cambi li abbiamo fatti nella prospettiva che per la Fiorentina la vittoria significava tanto, per cui ci avrebbe concesso spazi. Non siamo stati qualitativi nell’uscita palla, quando cerchi di distenderti poi finisci per concedere spazi a tua volta. Nel secondo tempo non siamo riusciti ad essere aggressivi come tante altre volte. Però partite così accadono, non è che puoi fare tutte le partite perfettamente per cui bisogna essere bravi a indossare vestiti diversi. Si può fare meglio di così".