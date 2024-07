Il punto sul mercato: Thorstvedt e Colpani per la svolta a centrocampo, mentre il riscatto di Amrabat resta in stallo. Per la difesa si guarda in Argentina

Poco spazio per il mercato nel giorno del primo allenamento aperto al pubblico del ritiro della Fiorentina. Mentre circa cento tifosi osservavano le esercitazioni di Palladino sul prato del Viola Park, le notizie sul fronte acquisti restavano quelle emerse principalmente nel corso della mattinata.

Thorstvedt vede viola, Colpani costa

A partire da Thorstvedt e Colpani, i due nomi più forti per quel che riguarda il centrocampo. Il giocatore del Sassuolo ha voglia di vestire la maglia viola e la dirigenza sta cercando di trovare un accordo col Sassuolo a titolo definitivo, mentre per il talento del Monza il discorso è più complesso. Il club lombardo sarebbe disposto ad accettare un prestito oneroso a 2 milioni, ma fissa il riscatto a una cifra di ben 20 milioni.

Stallo Amrabat

Sempre bloccata la situazione di Sofyan Amrabat. Entro il 20 luglio il Manchester United dovrebbe riscattarlo per 20 milioni, cifra che farebbe molto comodo alla Fiorentina, ma per adesso non ci sono segnali in tal senso. Nel frattempo allora, passando alla difesa, il profilo che piace è quello di Nicolàs Valentini. L'argentino, classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors ma negli ultimi mesi è stato messo fuori rosa. Il suo contratto scade a dicembre e la valutazione è di 6 milioni. Ufficiale, infine, il primo contratto da professionista del giovane portiere classe 2006 Pietro Leonardelli.