Un centrocampista del Sassuolo sempre più lontano dalla Fiorentina. Per lui si sfidano Como e Torino

La bottega Sassuolo, inevitabilmente, è diventata molto appetibile dopo la retrocessione dei neroverdi in Serie B. Pur non disposto a svendere i suoi gioielli, Carnevali dovrà per forza di cose abbassare le sue “storiche” pretese ed è per questo che anche la Fiorentina si è interessata ad alcuni giocatori.

Niente Fiorentina per Boloca

Tra questi Thorstvedt e Boloca: se il primo resta un obiettivo concreto, il secondo sembra invece destinato ad altri lidi. Secondo quanto riporta TMW, infatti, Torino e Como sono fortemente interessati al centrocampista che verosimilmente raggiungerà una di queste due destinazioni.