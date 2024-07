Le qualità di Brescianini non passano inosservate neanche in Spagna: arriva una concorrente di lusso per la Fiorentina

Che Marco Brescianini piaccia alla Fiorentina ormai non è più un mistero. Non sarà facile però arrivare al centrocampista del Frosinone, che dopo l'ottima stagione in Ciociaria gode di tanti estimatori.

Sirene spagnole

Non solo in Italia a quanto pare. Secondo TMW, infatti, il Villarreal avrebbe messo gli occhi su Brescianini. Da capire se gli spagnoli sarebbero disposti a sborsare i 12 milioni richiesti dal Frosinone, che per ora sembra aver rifiutato un'offerta da 8 milioni avanzata dalla Fiorentina.