La probabile formazione della Roma: Mourinho studia il centrocampo anti Fiorentina, ma là davanti ci sono le due maggiori certezze

Ultime ore di riflessione per Mourinho in vista della partita della sua Roma contro la Fiorentina di questa sera all'Olimpico. Rimangono ancora diversi dubbi sulla probabile formazione giallorossa, soprattutto a centrocampo dove gli esterni sono in pieno ballottaggio, leggermente avanti Kristensen e Zalewski. Nel trio centrale, il ballottaggio è tra Aouar e Pellegrini. Davanti la stessa coppia di certezze Lukaku-Dybala.

La probabile formazione della Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.