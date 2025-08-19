Il direttore sportivo Pino Vitale ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina e del mercato che stanno portando avanti i dirigenti gigliati.

Le parole di Vitale

“Credo che la Fiorentina abbia tempo per fare le cose che deve fare. Quando si comincia a giocare poi i problemi vengono a galla. Poi il mercato va visto alla fine, sia sulle cessioni che sugli acquisti. A oggi la Fiorentina vale la Lazio e le altre squadre"

E sull'attacco

"Per il ruolo di vice Kean? Piccoli è un buon giocatore, ma io sceglierei Shpendi, perché è giovane e può giocare anche nella posizione di Dzeko”.