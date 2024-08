Vaciago: "Kostic è un giocatore solido, non un fenomeno. Alla Juventus non ha lasciato il segno"

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport e molto vicino alle questioni bianconere, è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Filip Kostic, uno dei nomi affiancati alla Fiorentina per rinforzare gli esterni: “Kostic è arrivato a Torino dopo il successo in Europa League, ma non certo come un fenomeno. Era stato annunciato come un giocatore concreto da prestazioni solide”.

“Alla Juventus non ha lasciato il segno”

“Possiede poche qualità tecniche ma tanta corsa e applicazione. Probabilmente ci si aspettava di più per la qualità dei cross. Ha una grande abilità nell'inserirsi, ma sbaglia troppi gol. Alla Juventus non ha lasciato il segno, né positivo né negativo. In Nazionale, invece, riesce a rendere molto di più”.