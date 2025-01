L’ex calciatore del Parma Lorenzo Minotti ha parlato a Sky Sport del difficile momento della Fiorentina, toccando vari punti focali della crisi della squadra di Palladino.

‘Colpisce molto l’atteggiamento della squadra'

“Il crollo viola? La Fiorentina è andata un po’ in confusione tattica, è strano ma è bastato che sia venuto meno Bove e si sono persi gli equilibri, si è persa compattezza. Un calo ci poteva stare, la Fiorentina veniva da una serie di vittorie clamorose, quello che mi ha colpito molto è l’atteggiamento avuto dalla squadra”.

‘La squadra è rimasta piatta. Ora rischia di andare nel panico’

“La Fiorentina veniva da una sconfitta pesante come quella di Monza, è andata in vantaggio, il Torino è rimasto in dieci e la squadra è rimasta piatta, esponendosi ad un pareggio assurdo e complicato. Adesso si rischia di andare un po’ nel panico”.