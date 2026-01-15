Solomon: "Riusciremo tranquillamente a rimanere in Serie A. Quando mi ha chiamato la Fiorentina..."

Manor Solomon è l'altro volto nuovo del mercato della Fiorentina.

“Quando è arrivata l’opportunità ho visto la classifica e non ci credevo al fatto che la Fiorentina fosse ultima. E’ uno dei migliori club italiani e io sono un calciatore a cui piacciono le sfide. Sono certo che con il nuovo allenatore e con i ragazzi che ci sono credo che riusciremo tranquillamente a rimanere in Serie A”.

Non ha avuto un inizio facile in Italia: “La partita contro la Lazio non è stato il benvenuto più caloroso, ma ho già visto questo atteggiamento in Spagna e sono cose che succedono. Non sono qui però per parlare di politica o di altro. Ci saranno tifosi che fischieranno e lo accetto. Sono israeliano, sono ebreo, amo il mio paese ma, ripeto, vorrei lasciare la politica. Nella mia scelta non mi ha influenzato quello che è successo in Spagna”.

Inoltre: “Sono qui da due settimane ogni campionato ha il suo stile tutti sanno che in Premier League ci sono ritmi più alti, mentre qui si gioca molto con l’uno contro uno e c’è più tattica”.