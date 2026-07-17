Kean, fine della clausola. Da parte sua nessuna richiesta di addio, la Fiorentina tratta solo oltre una certa cifra

Da qualche ora è scaduta la clausola su Moise Kean, secondo cui qualsiasi club con 62 milioni di euro se lo sarebbe potuto accaparrare senza trattare con la Fiorentina.

Tutto secondo le aspettative

Tutto secondo quanto ci si aspettava, soprattutto dopo una stagione del genere. Moise Kean è il centravanti della Fiorentina e continuerà ad esserlo. Solo il mercato e le sue strane dinamiche si possono mettere in mezzo alle due parti, con il giocatore che non ha mai chiesto di essere ceduto e rimarrebbe volentieri in viola.

La cifra per trattare

Dal canto suo la Fiorentina non si siede al tavolo delle trattative per offerte inferiori ai 40 milioni di euro. Sia Grosso che Paratici lo stimano, visto anche che entrambi che lo hanno cresciuto quando vestiva la maglia della Juventus. Palla al mercato, altrimenti sarà ancora Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.