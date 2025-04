Berisha: "Tra i portieri mi ha sorpreso De Gea, in Italia si è trasformato alla grande. Mi auguro di fare un percorso come lui"

Erit Berisha, ex portiere di tante squadre in Serie A tra cui Lazio, Atalanta, Torino e Empoli e ora in forza all'Hacken in Svezia, in un'intervista a Sportitalia ha parlato anche di David De Gea, estremo difensore della Fiorentina protagonista di una grande stagione.

“Sorpreso da De Gea”

Berisha ha dichiarato: "Tra i portieri che mi hanno sorpreso? De Gea direi, perché al Manchester non è stato esaltante. Invece in Italia si è trasformato alla grande. Poi un altro che mi piace è Carnesecchi, sta facendo una grande stagione”.

"Mi auguro di poter fare un percorso come De Gea"

E ha aggiunto: "Ci sono state alcune possibilità per tornare in Italia, ma per diversi motivi non è andata a buon fine. Poi per non perdere un anno intero ho deciso di ricominciare in Svezia in questi mesi che sono rimasti. In estate valutiamo tutto, spero di fare il percorso di De Gea (ride, ndr)".