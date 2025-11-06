Goretti: "Ci dobbiamo allenare e molto! Questa squadra deve compattarsi per trovare la giusta unità"
Il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Roberto Goretti, ha parlato dopo la sconfitta subita dalla squadra contro il Mainz.
“Fa male perdere - ha dichiarato - sicuramente dispiace. Galloppa è stato bravo e la squadra ha fatto una buona partita. Peccato, ma il momento è questo, dobbiamo cercare di lavorare tutti quanti insieme, restare uniti e riportare la situazione in equilibrio”.
Inoltre: “Credo che i ragazzi all’interno siano consapevoli della stiauzione che sta vivendo la squadra. Devono compattarsi e allenarsi per trovare la giusta unità e per ottenere i risultati di cui abbiamo bisogno. Ci dobbiamo allenare, molto!”.
Sulla trasferta di Genova: “Credo che dobbiamo guardare ogni partita di campionato e di Conference, sono tutte importantissime, cercando di fare di meglio per risollevarci”.