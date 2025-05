Amoruso: "Sono poco fiducioso sul salvare la stagione. Non ho mai visto Palladino migliorare. Kean? La Fiorentina si adagia su di lui"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a RTV38 per parlare della situazione attuale in casa viola e delle possibilità di conquistare l'Europa tramite campionato: “Ci credo veramente poco. Hai un 20% per salvare la stagione. Devi sperare che le concorrenti sbaglino e soprattutto devi fare nove punti in tre partite, contro squadre (Bologna a parte) con cui hai sempre sofferto. Sono poco fiducioso, sinceramente”.

Su Palladino: “Magari crescerà, ma non l'ho mai visto migliorare da inizio stagione. E la Fiorentina, invece, deve cambiare in meglio. Ci sono cose che non capisco, come la posizione di Gudmundsson in questa squadra… non ha senso vederlo andare a prendersi il possesso all'altezza della difesa. Kean? Ho come l'impressione che la Fiorentina faccia troppo affidamento su di lui, si è adagiata. Aspetta sempre che sia lui a inventarsi qualcosa. Ovviamente ha fatto una stagione pazzesca, ma la squadra avrebbe anche delle alternative che invece non riesce a sfruttare”.