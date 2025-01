Alle 15 la Fiorentina scenderà in campo al Viola Park contro il Monza per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera. Per questa sfida Daniele Galloppa schiera tra i pali Vannucchi, davanti a lui una linea a quattro composta da Trapani, Baroncelli, Kouadio e Balbo.

In mediano agiranno Ievoli e Gudelevicius, sugli esterni invece ci saranno Bertolini e Lamouliatte, francese arrivato negli scorsi mesi e al debutto da titolare in categoria. Rubino il trequartista dietro l'unica punta Braschi.

La formazione ufficiale della Fiorentina (4-2-3-1): Vannucchi; Trapani, Baroncelli, Kouadio, Balbo; Ievoli, Gudelevicius; Lamouliatte, Rubino, Bertolini; Braschi. All. Daniele Galloppa.