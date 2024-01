Giornalista di lungo corso ed esperto di Bundesliga, Pietro Nicolodi di Sky a Lady Radio si è concentrato sui due nomi tedeschi monitorati dalla Fiorentina, Lukas Klostermann e Jan-Niklas Beste, parlando a 360 gradi dei due calciatori.

La stella dell'Heidenheim

“Beste è cresciuto sulla fascia, è nato come difensore. Sta facendo una stagione mostruosa in una squadra molto particolare come l'Heidenheim, che ha un ritmo incredibile, corre in maniera impressionante e ha industriale quantità. Sta facendo bene, andando al di sopra delle aspettative. Una squadra atipica nel vero senso della parola, col Dortmund sembravano invasati. Beste è il migliore della squadra rossoblu. Ha sbagliato un rigore alla prima giornata e poi ha segnato su punizione, non si lascia abbattere”.

Beste per i tedeschi sarebbe una gran perdita

“Calcia benissimo le punizioni, sia per andare in porta che crossare. Non so perchè l’Heidenheim dovrebbe venderlo, è però una realtà piccola per la quale 15 milioni cambierebbero la vita…però poi non so come potrebbero fare punti nel resto del campionato. Fossi nel club tedesco non lo darei mai via ora, non sono ancora salvi anche se stanno andando bene”.

Un difensore consolidato, qualche infortunio di troppo

“Klostermann nasce come terzino destro ma ha giocato anche da centrale, e sulla fascia sinistra. Giocatore consolidato, si adatta a qualsiasi situazione. Ha esperienza internazionale, nell’ultimo periodo un po’ troppi infortuni gli hanno fatto perdere gerarchie ma se sta bene è un buon giocatore. Certo, è meno fondamentale nel Lipsia di quanto lo sia Beste nell’Heidenheim”.