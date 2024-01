Il Milan sprinta per Filippo Terracciano e supera l'offerta della Fiorentina. Rossoneri in vantaggio per il difensore del Verona

Vi abbiamo riportato nei giorni scorsi del vivo interesse della Fiorentina per Filippo Terracciano, duttile difensore classe 2003 dell'Hellas Verona e dell'Italia Under 20. La Fiorentina è a caccia di un calciatore che possa ricoprire il ruolo di terzino, vista l'indisponibilità di Dodˆo e la sola disponibilità di Kayode, con Pierozzi in uscita.

Il Diavolo prova a fare la voce grossa

Il calciatore però è anche nel mirino del Milan, che sta provando a beffare la squadra gigliata per assicurarsi il promettente calciatore veronese. Secondo quanto riporta SPORTITALIA, il Milan potrebbe presto arrivare al calciatore: il club rossonero avrebbe infatti superato la Fiorentina nella corsa al giovane esterno scaligero.

Una proposta migliore

A quanto pare, l'offerta del Milan ha toccato quota 4 milioni, mentre la Fiorentina si sarebbe fermata a 2.5 milioni di euro. Si attendono ulteriori aggiornamenti sul fronte nelle prossime ore.