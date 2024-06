Blazquez: "Siamo vicini a cedere Martinez all'Inter. Il mercato degli attaccanti non è ancora iniziato, Retegui vogliamo tenerlo al Genoa"

Questa mattina all’interno di Calcio e Finanza è apparsa una lunga intervista al CEO del Genoa Andreas Blazquez. Il dirigente del club ligure ha fatto il punto sul alcune operazioni di mercato che potrebbero interessare anche la Fiorentina di Rocco Commisso. Dalla cessone di Martinez all’Inter, che potrebbe riaccendere l’interesse del Grifone per Terracciano, oltre che alle situazione relative a Gudmundsson e Retegui. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Martinez è ormai quasi un calciatore dell’Inter, poi ci sono altri giocatori che venderemo questa estate, ma per lo più non i titolari. Puntiamo ad avere un impatto positivo di 10-12 milioni riuscendo a investire, come abbiamo fatto con Vitinha, anche in previsione di qualche uscita”.

“L'inchiesta su Gudmundsson non ci ha fatto cambiare idea su di lui”

Qualche parola sul fantasista islandese: “L’inchiesta su Gudmundsson non ha influenzato l’interesse dei club per lui. Si tratta di un processo non semplice anche se il calciatore si è sempre detto convinto della sua innocenza e noi gli crediamo. Dico che la sua situazione non è stata influenzata perché il mercato degli attaccanti non è ancora iniziato. Per il resto stiamo guardando per un terzino destro, con Spence che vogliamo tenere ma dipende dal Tottenham. Poi qualcosa faremo a centrocampo, ma poche cose visto che la difesa è sistemata".

“Vogliamo tenere Retegui, a meno che non arrivi un'offerta faraonica”

Infine ha concluso parlando del centravanti della Nazionale Italiana: “Per Retegui l’idea è di tenerlo a meno di offerte faraoniche. Ovviamente nel caso ci fosse un’uscita faremo qualcosa in entrata. L’obiettivo è crescere anche in classifica e vogliamo che la squadra sia ancora migliore di quella dell’anno scorso. Vede”, prosegue, “ se io volessi sistemare i conti subito venderei i migliori e il bilancio ne gioverebbe immediatamente, ma per quale futuro? Come le ho spiegato tutte le nostre iniziative sono volte a incrementare le entrate ricorrenti proprio per non finanziarci sul mercato attraverso le vendite”.