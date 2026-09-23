Salta il rinnovo di contratto di Sottil: l'attaccante saluterà la Fiorentina a giugno

Non ci sarà nessun rinnovo di contratto per Riccardo Sottil. L'esterno d'attacco classe 1999, in scadenza il prossimo giugno e ormai completamente fuori dal progetto tecnico della Fiorentina, non prolungherà il suo rapporto con il club viola a causa del mancato trasferimento in prestito al Watford.

Il prestito saltato

Riavvolgiamo il nastro: nelle ultime ore di mercato Sottil aveva trovato l'accordo per andare in prestito al Watford, ma non superò le visite mediche e quindi la trattativa con il club di Championship saltò.

Meno di un anno dallo svincolo

Dal momento che le regole federali impongono che un calciatore abbia almeno due anni di contratto ancora in essere per poter andare in prestito, la Fiorentina si era resa disponibile a prolungare quello di Sottil fino al 2028 per consentirgli di andare al Watford. Saltato il trasferimento, però, il club viola - riporta TMW - non ha più motivo di rinnovare il contratto al calciatore, che dunque si svincolerà il prossimo giugno.